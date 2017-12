Jõululaupäev tuleb peamiselt plusskraadidega

Pühapäeva öösel pilvisus hõreneb, öö hakul sajab Ida-Eestis lörtsi ja vihma, edaspidi on olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti 15, rannikul ja saartel puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul ja saartel puhanguti kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Esmaspäeva öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 14 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel tuleb kuni 2 kraadi sooja. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja lörtsi. Õhtupoole pilvisus tiheneb, saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama ning sadu levib mandrile. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse ning õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja.

Teisipäeva öösel on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3-8, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni +3, saartel on 3-7 kraadi sooja. Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal sadu lakkab. Edelatuul tugevneb 5-11, puhanguti 15, saartel puhanguti kuni 20 m/s ja sooja on 2-6 kraadi.