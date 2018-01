Igaüks saab osaleda ülipika sünnipäevakutse loomisel

Rohujuure tasandil sündinud projekti eesmärk on luua koos kõigi eestimaalastega üks pöörane ülipikk sünnipäevakutse, kus saavad osaleda ka e-residendid. Fotode kogumiseks on välja töötatud spetsiaalne portaal www.ev100kutse.ee, kuhu eestimaalased saavad üles laadida oma rõõmsameelsed fotod. Naeratavate fotodega üritatakse ühtlasi purustada müüt alati mornidest eestlastest. Hetkel on näha portaalil tiksumas juba saabunud fotosid.

Pildi üleslaadimine eeldab autentimist, mis tagab selle, et kõik fotodel olevad inimesed on ehedad eestimaalased või e-residendid. Autentida saab ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID kaudu. Foto üleslaadimisel tuleb valida maakonna nimi, mida soovitakse sünnipäevakutses esindada ja kuhu külalisi kutsuda. Samuti võib rippmenüüst valida enda iseloomustamiseks mõne toreda eestikeelse sõna.

Kõikidest kogutud fotodest luuakse ülipikk online-sünnipäevakutse. Video algab üleskutsega külastada Eestit ja siin toimuvaid juubelipidustusi, millele järgnevad maakonniti grupeerituna kutsujate endi üles laetud portreefotod. Neile on vahelduseks vaheslaidid, mis aitavad tutvustada Eestit kogu maailmale kui turismisihtkohta ja e-riiki, kus elab palju andekaid inimesi.

Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees lahti rulluma 24. veebruaril. Hiljem kingitakse video ERMile, et ka tulevased põlvkonnad saaksid saja aasta pärast uurida, millised meie välja nägime.

«Teretulnud on kõik vahvad portreefotod, näiteks selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel või stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon ja et see oleks portree formaadis. Ootame väga kõiki inimesi kaasa lööma ja end ajalukku jäädvustama,» selgitas projekti koordinaator Gretel Heinmets.