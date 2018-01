Keskkonnaamet kinnitas taas lageraie seaduslikkust

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2017. aasta keskkonnakirve keskkonnaametile, väites, et amet andis seadust eirates loa teha Nursipalus lageraie. Amet kinnitab aga jätkuvalt, et Nursipalus toimunud lageraie ehk raadamine oli seaduslik, tehtud mahus raadamiseks ei ole seaduse järgi vaja teostada keskkonnamõju hindamist ning Keretü loodusväärtused on jätkuvalt hoitud.