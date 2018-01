Laskesuusatamise suurvõistluse ettevalmistused käivad Otepääl täies hoos

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar Nigoli sõnul on korraldajatel käed tööd täis, kuid sellele vaatamata sujub kõik plaanipäraselt. “Praegu tegeleme sellega, et kõik sportlased, kes vajavad viisasid, need ka saaksid. Lisaks tagame, et kõik noored laskesuusatajad saaksid vajadusel oma relvad tuua Euroopa Liitu,” lausus Nigol.

“Käsil on ka majutuste broneerimised ja logistika, et kõik võistkonnad saaksid meeldivalt liigelda. Meie eesmärgiks on, et iga võistleja ja tiimiliige saaks soojalt vastu võetud ja neil tekiks tunne, et nad on siia väga oodatud,” lisas ta.

Esimesel võimalusel hakatakse Otepääl ettevalmistama aga ka suurvõistluse radasid. “Valmisolek lumetootmiseks on meil hetkel kõrgendatud,” annab Nigol Tehvandil toimuvast aimu. “Kui vähegi ilm paraneb, siis koheselt lumetootmise süsteem käivitub. Tehvandi spordikeskuses käib praegu kogu tegevus selle nimel, et rajad saaksid valmis ja kvaliteetsed. Peame paluma vaid ilmataati, et ta oleks meie vastu armuline,” lisab Nigol.

Ilmateenistuse juhtivsünoptik Taimi Paljak rõõmustab aga kõiki spordisõpru. “Lund saate nüüd lähipäevil usinasti tegema hakata küll,” lausus ta. “Järgnevatel päevadel lubab nii öösiti kui ka päeval Otepääle enam kui viit miinuskraadi,” sõnas Paljak. Sünoptik lisas, et nädala jooksul võivad külmakraadid kukkuda isegi miinus kümne kraadini.

Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme Jaak Mae sõnul pingutavad kõik võistluse toimumise nimel ning lumekahurid on tootmise ootel. “Lumega on sisuliselt vaja katta ca neli kilomeetrit suusarada,” lausus Mae. “Kõige pikemaks võistlusringiks on 3,3 kilomeetrit, kuid sinna lisandub veel trahviring, soojendusring ning staadion,” selgitas ta.

Mae sõnul on selle distantsi katmiseks lumevajaduse suurusjärk 15 000 kuupmeetrit.

“Kasutusel on kümme lumekahurit, mis suudavad toota 350 kanti tunnis,” rääkis Mae. “Laias laastus võib öelda, et vajame nädalakest ühte korralikku talve, sest tootmise järel peab lumi ka veidi seisma,” selgitas Mae ja lisas, et muretsemiseks pole põhjust, sest võistlusteni on jäänud enam kui kuus nädalat ning ilm lubab lund tootma hakata juba õige pea.

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused leiavad Tehvandil aset 26. veebruarist 4. märtsini. Suurvõistlusele on oodata üle 350 sportlase pea 40 riigist.