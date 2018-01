Lõuna-Eestis on loomi rohkem kui inimesi

Loomadest moodustavad Kagu-Eestis kõige suurema seltskonna sead. Piirkonnas elab rohkem kui 40 000 siga ja see arv moodustab ligi poole piirkonna rahvaarvust. Näiteks Põlvamaal ületab sigade arv inimeste arvu rohkem kui 3300 võrra

Põlvamaa on Kagu-Eesti ainus maakond, kus inimesed jäävad laudaloomade ees selgesse vähemusse: 25 655 inimese kõrval on seal 48 989 põllumajanduslooma. Võrumaal ja Valgamaal on asjade seis esialgu inimeste poole kaldu.