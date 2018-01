Võrumaal oli see arv 181 ja Valgamaal 261, Põlvamaal aga 743. See oli Eesti kõrgeim, samuti olid suuremad arvud veel Tartu- ja Harjumaal. Absoluutnumbrites tähendab see, et Võrumaal pöördus arsti poole 66, Valgamaal 76 ja Põlvamaal 190 inimest.