Iga olümpia eel tekib Eestis diskussioon: kas on ikka mõtet sedavõrd palju sportlasi suurele spordipeole saata? Medalinõudlejaid on ju alati tunduvalt vähem kui neid, kellel võimalus seda võita on vaid teoreetiline. Nende iseloomustamiseks, kellel suuremat sorti šansid puuduvad, on võetud kasutusele ka halvustav mõiste – olümpiaturist.