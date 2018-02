Tartu ülikool ootab tulevasi tudengeid tasuta etendusele

Näitleja Anatoli Tafitšuk naelutab noored üheaegselt nii kinolina kui näitelava ette, jagades kolmveerand tunni jooksul paeluvaid fakte, mis aitavad koolilõpetajail läbimõeldud tulevikuvalikuid teha.

Videolavastusega tutvustab ülikool tulevastele sisseastujatele loominguliselt ja täiesti uuel moel, millised on praeguste õppurite võimalused haridustee valikul ja milliseid tulevikuväljavaateid võiks ühe või teise õppekava läbimine pakkuda.

Tartu ülikooli endises kirikuhoones, praeguse Elektriteatri saalis on õpilaste ees graafikaga rikastatud humoorikad videoklipid ja näitleja Anatoli Tafitšuk, kes suhtleb saalisviibijatega kohapeal, viies vaatajad kaasakiskuvale rännakule.

Et tulevikueriala otsinguil olev koolilõpetaja ei peaks esimese hooga lõputusse õppekavade nimekirja sukelduma, annab videolavastus kiire ja lõbusa ülevaate pakutavatest erialadest. Esimeste lavastuste järel on noored juba ka kinnitanud, et Elektriteatris veedetud aja jooksul said nad nii kõhutäie naerda kui ka uusi mõtteid, milline rada gümnaasiumi lõpetamise järel valida.

„Gümnaasiumi lõpusirgel on abiturientide üheks painavamaks küsimuseks edasine haridustee valik. Seepärast tahame tutvustada kõiki Tartu ülikooli erialasid värskes ja uuenduslikus võtmes, mida on vaatajal kerge ja nauditav jälgida, ent mis annab samas ülikooli õppe- ja teadustööst väga hea sisulise ülevaate,“ rääkis Tartu ülikooli Eesti turunduse juht Teele Arak. „Teadliku kõrgharidusvaliku tegemisele kaasaaitamine on meile ülioluline, et saaksime anda oma panuse tulevaste maailmamuutjate arengusse.“

Selle aasta jooksul on ülikoolil plaanis tasuta etendust näidata umbes 4000 õpilasele, siiani on seda näinud juba 400 gümnasisti.

Lavastuse loomisel lõid kaasa Tartu ülikooli kõigi nelja valdkonna õppejõud, spetsialistid ja oma ala tippteadlased. Loomingulise lähenemisega soovib ülikool rõhutada enda uuenduslikku mõttelaadi, värskust, ettevõtlusmeelsust ning teadus- ja õppetöö tugevusi. Ühtlasi on see hea võimalus pidada sammu tulevikupõlvkonna muutunud meediatarbimisega.

Videoetenduse lavastajaks on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (VKA) vilistlane Jim Ashilevi ja näitlejaks TÜ VKA vilistlane Anatoli Tafitšuk. Lavastuse graafika on loonud agentuur Mellow, TÜ-poolseks projektijuhiks on Eesti turunduse ja vilistlastegevuse juht Teele Arak.

Õpetajad või koolijuhid saavad oma õpilasi lavastusele registreerida aadressil ut.ee/videolavastus. Videolavastused etenduvad kuni aprillikuu lõpuni Elektriteatris, aadressil Jakobi 1.

FOTO: Mari-Liis Pintson / Tartu Ülikool