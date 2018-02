Arvamus: Segased lood kooli küttesüsteemi ja uue valla teeninduskeskustega

Üldiselt mulle Lõuna-Eesti Postimehes 12. veebruaril ilmunud vallajuht Margus Lepiku artikkel meeldis. Välja oli toodud mõte, et kodanike aktiivsus kohaliku elu korraldamisel on möödapääsmatu. Kõlab sümpaatselt, et vallavalitsusele on oluline, et inimesed tunneksid end võrdväärsetena ja uus vald oleks ühtne ning veaks vankrit ühes suunas.