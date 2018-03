Sajandi elanud eestimaalased saavad riigipealt meenemündi

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud hõbedase meenemündi on kujundanud Margus Kadarik ja Toomas Niklus. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalget siluetti maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread "Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida".