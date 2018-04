Valga vald alustab uue traditsiooniga

«Tunnustamaks pere väärtusi ja vanemate rolli algatame Valga vallas uue traditsiooni. Esialgu aasta ema ja sügisel ka aasta isa valimise,» sõnas vallavanem Margus Lepik.

Varasematel aastatel Valga linnas aasta ema ega isa valitud pole. «Meile laekunud kodanike kirjade põhjal saame öelda, et huvi sellise kauni traditsiooni vastu on olemas. Olen kindel, et meil on palju imelisi emasid, kelle kiitmiseks sõnu ei jätku,» lisas Lepik.

Aasta ema tiitliga tunnustatakse pereema, kes on pühendunud ja hea ema ühele lapsele või rohkematele, andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat ei pea olema abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.

Sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.

Taotluse võivad teha kõik, kes märganud häid ja eeskujulikke emasid. Oodatud on pildid ning lähedaste – laste, abikaasa, töökaaslaste – iseloomustused kandidaadi kohta.

«Meile saadetud iseloomustused peaksid olema põhjalikud, millega on võimalusel kaasas erinevad fotod ning laste ja sõprade iseloomustused nominendi kohta. Kandidaadist parema ülevaate saamiseks on komisjonil rõõm lugeda just üksikasjalikumat iseloomustust,» täpsustas vallavanem.

Kirjalikud taotlused «Valga valla aasta ema» konkursile tuleb saata Valga vallavalitsusele e-posti teel või paberkandjal. Taotluse leiab vallavalitsuse kodulehelt ja selle võib tuua isiklikult ka Valga vallavalitsusse.