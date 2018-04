Galerii: Piirivalvurid tõkestasid poolesaja ohtliku sõiduki sisenemise Eestisse

„Raskeveokitel, mis on liikluses juba oma massi tõttu suurema ohu allikaks, avastame sagedamini rehvi koorte läbivaid vigastusi. Mõnel on osaliselt või täielikult rehvi pealmine osa eraldunud või ka poldid ratastelt puudu. Rehvide vigastuste kõrval on olnud ka masinaid, millel pidurid sisuliselt ei töötagi. Rääkimata autodest, mis on läbi roostetanud või mis ei ole komplektsed,“ märkis Kagu piiripunkti juht Andrus Reimaa.

Sõiduautodel on sagedamini probleemiks samamoodi rehvid, lisaks näiteks tuuleklaasi vigastused, mistõttu ei ole juhi vaateväli piisav selleks, et kõiki ohte sõidul vältida. „Ühel autol olid näiteks kaks ust omavahel pallinööriga kinni seotud, et need sõites ei laperdaks või ka eest ei kukuks,“ kirjeldas Reimaa.

Enamus kehvas tehnilises seisus masinastest on Venemaalt saabunud raskeveokid, vähemal määral jagub ka tehniliselt mittekorras sõiduautosid. „Venemaal ei kehti tehnoülevaatuse nõuded nii nagu need toimivad Eestis. Ülevaatusel käivad seal need, kes soovivad saada oma sõidukile eraldi kindlustust. Tulemuseks ongi, et piiripunkti saabuvatel sõidukitel on väga ohtlikud tehnilised vead,“ põhjendas Reimaa.

Eesmärgiga tagada mitte üksnes Eesti aga laiemalt ka Euroopa liiklusohutus ning säästa inimeste elusid, tõkestavad piirivalvurid selliste ohtlike sõidukite sisenemise riiki või suunavad Eesti autoregistris olevad sõidukid erakorralisele ülevaatusele.

„Visuaalsel vaatlusel ei pruugigi kõik puudused avalduda. Kui sõiduk äratab millegagi piirivalvuri tähelepanu, suunatakse masin piiripunktis olevasse angaari. Seal tehakse sõidukile põhjalik ülevaatus, kaardistatakse avastatud vead ning kui need on liikluses osalemise seisukohast juhile või teistele liiklejatele ohtlikud, ei lubata sõidukil riiki siseneda,“ kinnitas piiripunkti juht tööd kagupiiril.

„Mõnikord püüavad sõidukijuhid piirivalvureid üle kavaldada. Kui ühest piiripunktist suunatakse nad tagasi Venemaale, püütakse tulla teise kaudu, ka Lätist. Sellise olukorra välistamiseks vahetame aktiivselt ka naaberriigi piirivalvuritega infot tagamaks, et sellised surmakutsarid meie teedele ei satuks,“ rääkis Reimaa.