Lähipäevil jätkub väga soe ilm

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ning üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul edela- ja läänetuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, pärast lõunat on kuiv. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul edela- ja läänetuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 23-27, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ja sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul edela- ja läänetuul puhanguti 14 m/s. Sooja on 23-27, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.