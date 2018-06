Põlva gümnaasium pääses aasta kooli konkursil poodiumile

Põlva gümnaasiumi direktor Alo Savi ütles, et kuulis uudisest ajakirjanikult. Tema sõnul on tunnustus koolile oluline. "See on suur tunnustus tervele koolile. Ja eriti mitte kooli juhtidele ja võib-olla isegi mitte õpetajatele, vaid eelkõige õpilastele, kes aasta kooli konkursi leidsid. Me küll toetasime, aga nemad panid kokku video, kontseptsiooni. See on meie õpilasesinduse ja õpilaste suur ettevõtmine. Olen nende üle väga uhke," lausus Savi.