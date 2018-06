Politsei otsib 27-aastast Kristjanit

Sõbra poole ega tagasi koju Kristjan ei jõudnud ning tema asukoht on seni teadmata. Kui veel neljapäeval vestles Kristjan telefonitsi oma naisega ning lubas reedeks koju jõuda, siis järgnevatel päevadel mees enam naise ega korrakaitsjate kõnesid vastu ei ole võtnud. Kuigi Kristjan jättis perele kodust lahkudes sõna, et läheb Tartusse, siis tema punane Volkswageni buss seisis lukustatuna hoopis Värska sanatooriumi juures. Meest selle lähistel aga ei olnud.

Mehe otsingutega aktiivselt tegelenud Kagu jaoskonna välijuht Erko Sibul selgitas, et politsei on möödunud päevadel kontrollinud üle nii sanatooriumi, arestimaja kui ka haiglad ning läbi käinud mehe telefoni positsioneerimise tulemusel saadud aadressid Põlva linnas.

Patrullidele on jagatud mehe isikukirjeldus lootuses, et nad võivad oma patrullmarsruutidel otsitavat meest märgata. Kuivõrd Kristjanil on sõpru nii Tartu-, Võru- kui ka Põlvamaal, siis on täpsemalt teadmata, kus kandis ta hetkel liikuda võib.