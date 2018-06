Põlvas avati uus autopesula

«Põlva pesulas on meil käimas test­periood. Soovimegi sel perioodil aktiivset kasutust, et võimalikud vead ning nõrgad kohad kohe välja tuleksid,» ütles Aqua Pesulate tegevjuht Meelis Virro. Ta lisas, et Põlva kliendid on andnud head tagasisidet ning nii saab pesula tööle häälestada, et kvaliteetset teenust pakkuma hakata.

«Põlvasse pesula rajamise idee on meie firmal olnud juba üle kahe aasta ja eks siia on meie konkurendid alustanud ka pesula rajamist,» märkis ta. «Kui vallavalitsuses pesula ideed tutvustasime, siis öeldigi, et rääkimas on sellest palju käidud, aga tehke teie siis see lõpuks ära. Kuna Põlvas on kasutuses täpselt samad seadmed, mis meie kõigis teistes pesulates, julgeme endiselt rõhuda kvaliteedile ja loodame, et ka siin tekib meile palju püsikliente.»