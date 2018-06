Kommentaar: Kohustuslik lasteaed inglise keeles

Kaljulaid nimetas raiskamiseks olukorda, kus kooli minev laps ei oska üht võõrkeelt. Reps omakorda annab mõista, et lasteaiast kõrvale jäänud mudilased kipuvad koolis hätta jääma.

Tegemist on linnalise ühiskonna probleemiga. Eesti pered on väikesed ja lastel pole koduseinte vahel mängu- ja kasvukaaslasi eriti võtta. Väikelinnades ja maakohtades pole ka tänavale või külatanumale astuval lapsel eriti kedagi, kellega kodu või sõda, arsti või ehitamist mängida. Ja kuna lapsi on peredes vähe, kiputakse üksikuid võsukesi üle poputama. No mis äritiigrid sellistest ikka tulevad!? Ainult pehmod, kes on harjunud, et kõik ette ja taha ära tehakse.

Elukool algabki lasteaias, kui sõimerühma maha jäetud laps lahkuvale emale või isale järele karjudes esimest korda aru saab, kui alatult maailma kõige usaldusväärseim inimene teda alt vedas. Ruumis on võõrad näod, kellega tuleb mõmmide ja autode kasutamise üle armutult võitlema hakata – olgu jõu või kavalusega.

Päevselge, et vanad lasteaialõvid on kooli minekuks märksa paremini ette valmistunud kui need lapsed, kes 6–7 eluaastat koduseinte vahel veetnud. On tõenäoline, et 1. klassis võib lasteaiakogemuseta lapsi tabada šokk, mille teised elasid läbi juba sõimerühmas. Šokki võimendab esialgne mahajäämus näiteks lugemisoskuses ja arvutamises, mida lasteaias treenitakse.

Lasteaia kohustuslikuks muutmine, nagu Mailis Reps seda soovib, tähendab sisuliselt koolikohustuse toomist varasemasse ikka, mis vähendaks lastevahelisi arenguvahesid. See tähendab omakorda, et ajapikku kasvab soov hakata lasteaias õpetama lisaks lugemisele ja näppudel arvutamisele ka näiteks mõnda võõrkeelt, nagu soovib Kersti Kaljulaid.

Tegelikult on see isegi möödapääsmatu. Kui peame vene emakeelega lastele lasteaias eesti keele õpetamist normaalseks, siis pole mingit õigustust öelda, et eesti emakeelega lapsed ei suudaks lasteaias õppida vene või inglise keelt.