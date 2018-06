Otepää visiooniseminaril vaadati tulevikku

„Järgmise etapina koostatakse seminaril kõlanud ideedest ja ettepanekutest arengukava esialgne versioon,“ selgitas Herko Sunts. „Sügisel tulevad valdkondlikud arutelud ning siis juba on fookus suunatud rohkem elluviidavatele tegevustele – mida me teeme püstitatud eesmärkide ellu viimiseks. Kui arengukava projekt on valmis, siis läheb see avalikule arutelule.“