Vähiravifond toob osa rahast Lätist tagasi

Eesmärk on tuua Eestisse tagasi vähemalt osa maksurahast, mis paljude meelehärmiks on naaberriiki voolamas. Pärast aktsiisimäärade järsku tõusu teevad paljud eestlased sisseoste Lätis, sest seal on hinnad palju soodsamad. Näiteks Eesti alkoholitootjad prognoosivad, et tänavu jääb riigieelarvesse alkoholiaktsiisina laekumata koguni üle 100 miljoni euro. Rahandusministeeriumi hinnangul olukord nii hull ei ole: aktsiisitõus on toonud riigile raha juurde, küll mitte oodatud mahus.