Kiri: Uuring võib aidata säästa paljude inimeste aega

Statistikaamet saatis kevadel enam kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad on sattunud «Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringusse». Hoolimata pikast nimetusest on küsimustik üsna lühike ja lihtne ning selle täitmine ei võta aega rohkem kui viis minutit.