Häirekeskus saab teateid palavaga autosse jäetud lastest ja loomadest

Häirekeskuse Põhja keskuse juhataja Anne-Liis Taalmanni sõnul on inimeste teadlikkus probleemist ja tähelepanelikkus suurenenud. «See on väga positiivne, et inimesed helistavad numbrile 112, kui märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või looma omanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda.»

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest tõstatub igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti on inimeste vabandus, et käidi vaid korra poes. Aeg on siiski veninud oluliselt pikemaks ja hädas laps või lemmikloom on püüdnud möödujate tähelepanu.