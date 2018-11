Tühja majja valdaja loata siseneda ei tohi

Tõrva külje all Tikste ürgoru kõrval asub endine Pokardi ehk Helme sanatoorne internaatkool, mis on plaanis ümber ehitada ja kasutusele võtta eakatekoduna.

Tühjalt seisvad hooned ahvatlevad end uudistama, eriti suure magnetina mõjuvad need noortele. Tihtipeale on hoonetesse pääseda ka üpris kerge, näiteks siis, kui uksed-aknad korralikult suletud pole. Politsei sõnul ei tohi loata võõrasse majja siseneda aga isegi siis, kui uks on õieli lahti.