Põlva spordikooli poisid võitsid karika

Novembri viimasel nädalavahetusel kogunesid noormehed sünniaastaga 2004 ja nooremad käsipalli Eesti karikavõistluste finaalturniirile Põlvasse, et kahe alagrupi kuus parimat saaksid selgitada välja Eesti karikavõitja noormeeste C-klassis. Võitja väljaselgitamiseks mängisid võistkonnad omavahel ühe korra läbi ning raskete mängude tulemusena tulid Põlva spordikooli noormehed ühegi kaotuseta karikavõitjateks.

Põlva võistkonnale algas finaalturniir raskelt ning võit Aruküla SK üle tuli üle kivide ja kändude. Oli palju tehnilist praaki ja meeskonna vaim tundus olevat läinud kadripäeva tähistama. Kuid poisid ega treener ei lasknud end sellest heidutada. Kiirelt tehti vigade analüüs ja seati valmis uus strateegia, seekord siis HC Tallinna vastu. Saali kogunenud poiste pered said teises mängus näha juba paremat mängupilti, kuid siiski tundus, et võistkond alles otsib oma mängu. Õnneks seekord HC Tallinn ohtlikuks ei muutunud ning võidupunktid kirjutasid turniiritabelisse põlvakad.

Viimases kohtumises laupäeval tuli jõudu katsuda HC Tallasega. Taas ei olnud tegemist kerge mänguga ning eks andis ka väsimus tunda – ikkagi kolmas mäng samal päeval. Nii treeneri kui vanemate suureks rõõmuks oli näha, et treeneri õpetussõnad hakkavad mängus ilmet võtma ning võrreldes hommikuse mänguga võis tõdeda, et mängitakse ikka käsipalli, mitte rahvastepalli nagu konkurent mulkide treeneril on tavaks aeg-ajalt oma hoolealustele hõigata. Turniiri esimene päev lõppes põlvakatele võiduga ning lootus karikavõidule säilis. Sama olukord oli muidugi ka peamisel konkurendil SK Tapal, kellega kohtumine ootas veel ees.