Laienevad arstide võimalused interneti teel konsulteerida

«Perearstid on mitmekülgsete pädevustega spetsialistid, kes suudavad inimest aidata suurema osa tervisemurede korral kogu elu jooksul. Kui perearst soovib eriarstiga nõu pidada, saab ta seda kiirelt ja mugavalt teha läbi e-konsultatsiooni ja nii on terviseprobleem sageli lahendatav ka eriarsti vastuvõtuta,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

E-konsultatsioon parandab tema sõnul perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – perearst konsulteerib eriarstiga elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. «Kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud arstil võimalik patsient enda vastuvõtule kutsuda.»

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme doktor Karmen Jolleri sõnul on e-konsultatsiooni näol tegemist ühe viimaste aastate parima innovatsiooniga tervisevaldkonnas. «E-konsultatsioon võimaldab hoida kokku nii patsiendi kui eriarsti aega. Perearst kirjeldab eriarstile põhjalikult inimese kaebusi ja seisundit, lisab juba tehtud analüüside ja uuringute tulemused, samuti oma mõtted inimese olukorra kohta. Seejärel saadab perearst kirjelduse eriarstile, kes otsustab, kas piisab perearsti juhendamisest või on inimesel vaja tulla ka eriarsti vastuvõtule,» ütles Joller.

Ta lisas, et e-konsultatsiooniga antakse eriarstile võimalus otsustada ka seda, kui kiiresti inimene tema vastuvõtule jõudma peab: ikka selleks, et tõsisema tervisemurega patsiendid kiiremini abi saaksid. Kui inimene eriarsti juurde jõuab, on eriarstil juba ülevaade inimese tervisemuredest olemas ja tal on rohkem aega põhjustesse süveneda. «Nii on raviteekonna üle otsustamise õigus antud arstide kätte, kes püüavad leida parimat moodust inimest aidata.»