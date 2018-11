Kenno Põltsam: ÜRO rändelepe tuleks panna rahvahääletusele

Rändeleppe tõlge on selgelt kallutatud, et jätta muljet, justkui riikidele pandavatest kohustustest seal ei räägitakski. Sõna «commitment» on tõlgitud «pühendumisena», kuigi selle täpne tähendus on hoopis kohustus, sidumine. Juriidilises terminoloogias selline sõna nagu «pühendumine» puudub. Korrektne on «kohustus».