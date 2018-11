Võrus tunnustati aasta ägedamaid vabatahtlikke

Et kohalikul rahval jätkuks jaksu koos käia, tegeleda vabast tahtest inimesi liitvate ning kogu ühiskonda edendavate asjadega, tuleb neile Tootsi sõnul aga aeg-ajalt õlale patsutada ning tunnustust jagada. „Kui hoolime ja hoiame end, on ka kogukond hoitud,“ sõnas Toots.

Aasta tegusaim kodanik

Võru maakonna aasta tegusaima kodaniku tiitli pälvis Maret Soon. Tema kohta öeldi, et ilma vedur Maretita poleks Osula kant see, mis ta praegu on. Maret on olnud Osula külaseltsi tegus ja aktiivne hing ja juht üle 20 aasta. Ta haarab kaasa seltsi liikmeid ja suudab inimesed koos tegutsema panna.