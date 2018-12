Jahimehed tänavu ilveseid küttida ei tohi

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe ütles esmaspäeval, et ilvese arvukus on Eestis tõusmas, kuid paikkonniti erineva tempoga. "Lõuna-Eestis, kus metskitse arvukus on kõrge, on ka ilvese kohtamine sagedasem, Põhja-Eestis harvem. Jahimeestel on metsa paigutatud väga palju kaameraid ja tõendusmaterjal on olemas," sõnas ta. Seirele viidates ütles Lillemäe, et Eestis peaks praegu elama 400 ilvest.