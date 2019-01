Küsitlus: mille põhjal teete riigikogu valimistel valiku?

Merike Metsavas, Töötukassa Valga osakonna juhataja

Eks peab lugema valimislubadused üle. Eelnev kogemus loeb samuti. Arvan, et tuleks valida inimest ja arvestada seda, kuidas ta põhimõtted erakonna omadega kokku lähevad. Ainult erakond või ainult inimene ei ole nii oluline, just kooskõla. Ma ei ole veel täpselt otsustanud, keda valin, aga valima lähen. Programme kindlasti sõna-sõnalt otsast otsani ei loe, aga jälgin põhilisi punkte ja kuidas erakonnad ennast ise kõige rohkem reklaamivad, selline üldine taust. Nad on kõik kuidagi nii sarnased tegelikult. Kindlasti edaspidi on rohkem debatte, mille põhjal täpsemalt otsus vastu võtta.

Merike Õun, Võrumaa Spordiliidu tegevjuht

Ma ei ole veel eriti selle peale mõelnud. Pole jaksanud. Teema tundub kuidagi kauge. Loodan selle peale, et ühel hetkel hakatakse neid tutvustama, mina panustan rohkem avalik-õigusliku meedia loodetavasti erapooletusse lähenemisse. Et kõik inimesed saaksid võrdsetel alustel aru, mida kellelgi öelda on. Olen ERRi, sh ETV pooldaja, väga palju jälgin seda. Ma kohe kindlasti ei ole selline inimene, kes ainult sporti jälgib. Tahaks ikka laia pilti vaadata, mis mõjutab kogu Eesti elu. Programmides näpuga järge ajanud, nagu pesumasinat ostes, ma ei ole. Aga mul on oma tõekspidamised ja see mõjutab palju mu arvamusi. Mulle meeldiks, kui inimesed näeksid kõiki inimgruppe võrdsetel alustel ega jälgiks ainult seda, mis võib tema hinnaklassile sobilik olla.

Ivo Mannine, Valga Rockiklubi eestvedaja

Ma olen väga poliitikakauge inimene. Kuna minu väga head sõbrad esindavad kõiki poliitilisi erakondi, siis läheb raskeks, kui pooldan üht või teist. Näen reklaame ja korraks võtab kaasa mõtlema, et kas päriselt ka on võimalik nii lihtsalt kohe kõiki makse alandada. Valimas olen ikka käinud. Siis on sõbrale hääl läinud, sest ikka valid seda, keda usaldad.

Maria Sikk, Valga põhikooli arendus- ja noorsootöö juht