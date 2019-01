Ivika Nõgel: elu võimalikkusest maal

Ka minu külas juhtus sarnane lugu, ainult et teises suunas. Hakkasime just mõttes tähistama, et varsti jõuab siin elanike arv sajani, kui aastavahetus langetas seda ligi 20 võrra.

Kuigi mängus olid väiksed arvud, näitavad need, kui vähe usaldusväärne on meil rahvastiku registri statistika, mistõttu ei tea meie omavalitsused ega ka riik täpselt, kus inimesed elavad ja kust kuhu liiguvad.

Ka Otepää valda sisseregistreerunute suur arv oli tõenäoliselt seotud siin sügisel läbi viidud sissekirjutuste kampaaniaga, millega käisid kaasas ahvatlevad auhinnad. Inimesi ei tulnud reaalselt juurde, vaid vallas elavad inimesed tegid korrektiive oma sissekirjutuses. Seega elas vallas juba möödunud aastal reaalselt rohkem inimesi, kui andmed näitasid.

Olen märganud, et inimeste sissekirjutust mõjutavad oluliselt sellised faktorid nagu tasuta linnatransport, väiksem eluaseme kinnisvaramaks, soov aidata kedagi kohalikel valimistel, lasteaiakoha järjekord ning lõpuks ka need kampaania korras lubatavad hüved.

Pealegi on tänapäeval väga tavaline omada paralleelselt elukohta nii maal kui ka linnas. Seda trendi ei kajasta aga ükski statistika.

Külaliikumine Kodukant tegi paar kuud tagasi küsitluse, mille kohaselt pidas 28 protsenti maal elavatest inimestest oma kodukoha tugevuseks uute elanike saabumist.

On veel kolmas aspekt, mis võiks maapiirkondi julgustada. Nii küla, valla kui ka maakonna arengu seisukohalt on elanike arvust palju olulisem inimvara kasv. Inimvara on mõiste, mida kasutavad teadlased, et eristada elanike arvu potentsiaalist, mida nad endast kannavad. Rahvastikuteadlase Luule Sakkeuse sõnul võib piirkonna inimeste arv kahaneda ja samal ajal inimvara kasvada, kuna viimane hõlmab ka inimeste haridust, oskusi ja võimekust.

Ühe uue pere maapiirkonda tulek võib inimvara mõttes kompenseerida mitut lahkuvat peret. On teada, et tüüpiliselt asuvad maale elama ettevõtlikud, hea töö- ja juhtimiskogemusega, hea hariduse ning aktiivse eluhoiakuga inimesed.

Need on inimesed, kes võimelised looma endale ning sageli ka teistele töökohti. Inimesed, kellel on oskusi, mis on piirkondadest on senise väljarändega kaduma läinud. Samuti on nende seas on palju noori, kelle soov on siin oma peret luua või suurendada.

Tuues näitena oma küla, siis on viimase kümne aastaga siia elama tulnud inimesed võimelised endise kahe külaürituse asemel korraldama kümmet ettevõtmist aastas.

Pühajärve kooli sügisese kriisikoosoleku lastevanematest osutus ligi kolmandik «uusmaakateks». See tundus isegi valla esindajatele olevat üllatus, et valda on tulnud nii palju noori peresid, kes suure superkooli asemel väärtustavad hea õhkkonnaga väikesi maakoole. Ja ometi ei suutnud nad ise seda ametlikust statistikast välja lugeda.

Kui nüüd keegi väidab, et räägin ainult enda tunnetuslikust arvamusest ning et see ei kehti kõigi maapiirkondade kohta, olen sellega valmis nõustuma. Et tegelikku olukorda põhjalikumalt tundma õppida, vajaksime kindlasti põhjalikumaid, õigeid küsimusi püstitavaid uuringuid, mille tellimisega riik näitaks üles tavapärasemast suuremat huvi ja hoolimist oma maapiirkondade vastu.