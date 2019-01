Võru lähistel räägitakse piiride kaitsmisest

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Keit Kasemetsa sõnul on illegaalset immigratsiooni avatud sisepiiridega Euroopas võimalik tõkestada vaid riikide koostööna. Teisalt on Kasemetsa sõnul selge, et avatud piiride tingimustes mõjutab migratsioonisurve Euroopa lõunapiiril ka meid, mistõttu ongi üle-euroopaline koostöö tähtis.