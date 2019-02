Minister Riina Sikkut sõidab Setomaale perearsti küsimust arutama

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on oluline, et perearstiabi oleks inimestele kättesaadav ning kvaliteetne. „Terviseametil on väiksemates omavalitsustes olnud raskusi perearstinimistutele uute perearstide leidmisega. Seega me peame ületama need takistused, mille tõttu pole arste Setomaale ning teistessegi piirkondadesse leitud. Iga piirkond on omamoodi ning universaalselt toimivat lahendust ei ole, tähtis on paindlikkus,“ ütles minister Riina Sikkut. „Seetõttu ongi vajalik kohalike omavalitsusjuhtide ning perearstidega arutada, kuidas jõuda selleni, et ka Meremäe ja selle lähiümbruskonna inimesed saaksid vajaliku abi võimalikult kodule lähedal.“