Uurimistöö prügisukeldumisest viib Valga õpilase reisile Kagu-Aasiasse

Konkursi võidutööks osutus keskkonnaaktivismi käsitlenud uurimus "Freeganlus ja prügisukeldumine", mille autor on Kaari Uibomägi Valga gümnaasiumist, tööd juhendas õpetaja Irja Kängsepp. Freeganid ja prügisukeldujad on inimesed, kes võitlevad toiduraiskamise vastu ja päästavad tarbimiseks kõlbulikku kraami. Uibomägi proovis uurimistöö kirjutamise raames ka ise prügisukeldumist.

"Õppisin nendest prügisukeldumistest austama inimesi, kes tunnevad muret meie planeedi heaolu üle ning on oma elu korraldanud nii, et nende ökoloogiline jalajälg oleks piisavalt väike. Õppisin võtma vaid nii palju, kui mul on vaja," kirjutab Uibomägi kokkuvõtteks.