Teedel võib esineda jäidet

Neljapäeva varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või lumised. Põhja- ja Lääne-Eestis sajab lund ning võib ka tuisata. Teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu võib teedel paiguti esineda ka kiilasjääd. Teedel on libeduse oht!