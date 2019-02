Küsitlus: millise mulje on teile jätnud tänavune valimiskampaania?

Elmar Orav, raamatukogu juhataja

«Infot on piisavalt. Eelkõige saan seda ajalehtedest, kus on valimistest kohe väga palju juttu. Enne olid kandidaatide reklaamid ka väljas, eks sai neidki veidi uuritud.

Midagi häirivat ei ole tähele pannud seekordse kampaania puhul. Minu meelest läheb kõik rahulikult. Ega ma väga palju sellest end mõjutada ei lase ka, sest endal on mõtteis valik juba ammu tehtud ja vaevalt, et seda enam muutma hakkan.»

Svetlana Oper, õpetaja

«Kogu aeg käib üks suur võitlus. Ma ei suudagi oma südames sellele väga kaasa elada, olen just kui väsinud juba sellest kampaaniast. Kõikidel kandidaatidel on ainult ilusad laused, aga kahtlane, palju nad sellest ellu suudavad viia. Eks see kõik suur reklaam ole.

Ja kuigi klantspaberil reklaamid on ilusad, pole meie poliitilisel maastikul toimuv pahatihti üldsegi mitte ilus.»

Kalev Lõhmus, teenusekeskuse juht

«Kui sa just mõne erakonna liikme või kandidaadina väga asja juures ei ole, näeb kõik üpriski rahulik ja soliidne välja. Poliitmaastikul käib nii-öelda töö sektsioonides.

Tõsi, eks mõne kaupluse juures, spordivõistlusel või avalikel üritustel on näha rohelise või kollase jopega inimesi – tänavu eriti just naisterahvaid –, kes midagi pakuvad ja lubavad. Aga see ei ole midagi väga massiivset ega laialt levinut.

Arvan aga, et tegelikult hõõgub tuli vaikselt tuha all. Mingil hetkel käib siis pauk, lahvatab leek ja poliitiline võitlus alles läheb täistuuridel käima.

Infopuuduse üle samas kurta ei saa: vaatad internetti või lööd lehe lahti ja jälle on seal valimistest juttu.»

Raimond Luts, treener ja koolimees

«Tundub, et seekordses valimiskampaanias erilist intriigi pole. Ja ega tingimata peagi olema. Mulle pigem sümpatiseerib, et kampaania on varasematest soliidsem. Pole olnud eriti teravaid rünnakuid vastaste suhtes.