Politsei otsib mäluprobleemidega meest

Täna kella 15 paiku sai politsei teate, et Tallinnas istus rongile 68-aastane mees, kes sõitis Elva raudteejaama. Lähedane kirjeldas politseile, et mehel on mäluprobleeme, mistõttu võib ta kõrvalise abita hätta sattuda.

Positsioneerimine andis erinevaid tulemusi, kuid viimatine tulemus näitab mehe telefoni asukohaks Illi küla Nõo vallas või selle lähiümbrust Kambja vallas Kodijärve kandis. Politsei on püüdnud mehega telefonitsi kontakti saada, kuid kõnedele ta kahjuks ei vasta.

Politseipatrullid on läbi kamminud suure osa piirkonnast, otsingud jätkuvad. Kui keegi silmab meest ning püüab temaga kontakti luua, on oluline teada, et ta suhtleb üksnes inglise keeles.

Paraku pole teada, mis mehel võib seljas olla, kuid kui keegi näeb fotol olevat meest, palub politsei sest kohe hädaabinumbril 112 teada anda.