Põlvamaal hukkus ketaslõikuriga mürsku saaginud külavanem

Esialgsetel andmetel lõikas 47-aastane mees kella 13 paiku kuuris ketaslõikuriga lõhkeainet sisaldavat mürsutaolist eset, mis selle tagajärjel plahvatas. Miks ta seda tegi, pole täpselt teada.

Plahvatuses sai Hallap eluohtlikult vigastada. Keegi teine sündmuse tagajärjel kannatada ei saanud.

Põlva haigla ülemarst Margit Rikka ütles, et mees jõudis kiirabiga haiglasse kolmapäeval kell 13.38. «Haiglasse jõudes oli mees juba kliinilises surmas. Ta tuli sellises seisundis, et oli väga väike variant, et tema elu suudetakse päästa.»

Kuigi kiirabi ja Põlva haigla personal andsid endast parima, ei õnnestunud neil mehe elu päästa.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius ütles, et täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas kaitsepolitseiamet kriminaalmenetlust. Ta lisas, et mees ei ole varem õiguskaitseasutuste tähelepanu all olnud, kuid tema valdusest leiti teisigi relvade ja lõhkeainetega seotud esemeid, mille omamine on ebaseaduslik.

Hallapi huvist vanavara vastu oli teadlik ka Rosma külaseltsi juhatuse liige Tunne Piiper. Samas kinnitas ta, et Hallap oli väga tore mees ja kogu külal on tema surma üle väga kahju. Piiper lisas, et noorest ja tegusast mehest jäi maha ka pere, kelle aitamiseks külaselts võimalusi otsib.

«Meil oli plaanis just pühade ajal Rosma küla päevade korraldamist arutada. Nüüd peame ise hakkama saama,» tõdes Piiper.

Hea sõnaga meenutas hukkunud ametivenda ka Taevaskoja külavanem Ahti Bleive. «Igati tubli mees oli, aga eks tal oli ka mõni ohtlik hobi,» vihjas temagi Hallapi huvile relvade vastu.