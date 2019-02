Serviti võitis taas soomlasi

«Serviti selle hooaja Balti liiga start oli nõrk,» tõdes peatreener Kalmer Musting. «Sel aastal on A-tugevusgrupi esiviisik väga võrdne ning põhiturniiril saadud 6 võitu 10 mängust tulid, mängides väga raskete vastastega.»

Seevastu pühapäevane mäng oli tema sõnul pingevaba. «Nooremad mängijad said korralikud ristsed ülitugeva ja kogenenud Cocksi vastu. Balti liiga debüüdi tegi Eesti meistrivõistlustel Coop Põlva koosseisus mängiv 18-aastane väravavaht Christofer Viilop, kes oli väravas oma esimeses Balti liiga mängus koguni 30 minutit. Rohkelt mänguaega said samuti 18-aastased mängijad Mathias Rebane ja Alfred Timmo ning 20-aastane Tõnis Kase. Platsil käisid kõik mängijad.»

Tabeliseisust tulenevalt kohtub Serviti veerandfinaalis taas soomlastega. «Seega on Balti liigas ees ootamas rasked mängud. Samuti on kohe algamas ka Eesti meistrivõistluste vaheturniir. Seega on märtsis ees ootamas tihe mängugraafik ja huvitavad mängud,» võttis Kalmer Musting kokku hetkeseisu.