Kevade algus toob kaasa soojema ilma

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib öö hakul veel lörtsi ja vihma sadada. Kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks see nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Teedel on libedust.