Eeloleva nädala keskpaik tõotab tulla päikeseline ja kevadsoe

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid ennelõunal sajab kohati hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 4-9, saartel puhanguti 12 m/s. Õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Sooja on 12-17, rannikul kohati 6-9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, maapinna lähedal kohati -2 kuni -4 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 12-17, rannikul kohati 7-10 kraadi.