Valga kolemaja läheb lammutamisele

Valga valla ehitusspetsialisti Kairid Leksi sõnul on tegemist linnapilti rikkuva ja potentsiaalselt ohtliku hoonega. "Aasa 1 majas pole pea kümme aastat kedagi elanud, praeguseks on seal ahjud välja lõhutud ning põrandadki üles võetud."

Järgmine samm hoone lammutamisel on hanke väljakuulutamine. Kui likvideerija on leitud, võib lammutamise ja krundi korrastamiseni jõuda juba saabuval suvel. Kinnistu tulevik on hetkel lahtine, kuid arvatavasti maa-ala haljastatakse.