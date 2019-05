Laupäeval võiks lapsele pai teha

Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui seda teeb lapsele väga lähedane inimene, näiteks vanem või vanavanem. Kui laps on 1. juunil kell 11.11 teie kõrval, on see õige hetk näidata oma hoolivust, last tunnustada ja innustada. Kui lähedastel pole võimalik 1. juunil kell 11.11 lapse kõrval olla, saab pai teha mõttes või talle helistades.