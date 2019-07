Räpina vallas tuleb rahvalaulupidu

Pidu leiab aset Hermann Julius Schmalzi kodukohas Kõnnu külas. Peole on oodatud kõik, kes armastavad rahvalaule ning soovivad üheskoos laulda neid vanas taluhoovis iidsete puude all. On ka saun ja tiik ning Miku ja Manni, kaasahaarav rahvamuusika kõlab maestro Heino Tartese ja tema sõprade esituses.