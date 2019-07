Eesti-Vene koostööprojekti käigus muudetakse Võrumaal maju energiasäästlikumaks

Projekti SaveSmart eesmärgiks on parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.

„Energiasääst ei ole uus teema. Samas, tehnoloogia areng pakub järjest uusi nutikaid lahendusi ja tõhusamaid süsteeme meie energiatarbimise juhtimiseks hoonetes. Just selliseid lahendusi me püüamegi tutvustada ja rakendada, et saavutada oma vajadustele vastav energiatarbimine“ kommenteeris Martin Kikas.