Vanglate peakaplaniks saab Sangaste koguduse diakon

Tanel Meiel on luterliku kiriku diakon. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia erialal ja usuteaduskonna magistriõppe. Meiel on töötanud mitmetel ametkohtadel kaitsejõududes, sealhulgas kaitseliidu küberkaitse üksuse ülemana, samuti Tartu ülikooli infoturbejuhina.