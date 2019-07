Põlva haigla saab uue ravijuhi

Doktor Ploovits on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2007. aastal ja sisehaiguste residentuuri 2012. aastal. Ta on töötanud arstina peamiselt Põlva haiglas, ent väikese koormusega on ta seotud ka Tartu Ülikooli kliinikumiga.

Põlva haigla juhatuse liikme Margot Bergmanni sõnul on doktor Marion Ploovits haiglale väga hea valik. Ta on sisehaiguste eriala profiiliga ning töötanud 2015. aastast Põlva haigla siseosakonna juhatajana. «Marion Ploovits tunneb hästi Põlva haigla tööd, samas oskab näha ka kitsaskohti, millest ei saa haigla arengu mõttes mööda vaadata. Tal on ettekujutus nii patsientide kui ka haigla personali ootustest ning ootan huviga meid ees ootavat koostööd,» kommenteeris Bergmann.

Doktor Ploovits astub ametisse oktoobrist, ent august ja september kuluvad haigla juhtimisega kurssi viimiseks ja tegevusplaanide koostamiseks. Niisamuti jätkab ta sisearstina Põlva haiglas, et teha erialast tööd ning olla vahetus kokkupuutes patsientidega.

Olgugi, et dr Ploovitsi peamine kutsumus on teha arstitööd, otsustas ta ravijuhi kohale asuda missiooniga muuta haigla arstiabi efektiivsemaks.