Luurevõistlusel jätkavad kõik võistkonnad

Kaitseliidu nooremstaabiohvitseri Merle Noriti sõnul on küll mõnes võistkonnas üks liige katkestanud, kuid võistkondlikult pole keegi seni ränka jõuproovi pooleli jätnud. «Kõik jätkavad ja esimesed jõuavad finišisse eeldatavalt reede varahommikul.»

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub igal aastal erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljaku eelist. Võistluse eesmärk on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppetaset, relvastust/varustust ning kindlasti ka moraali.