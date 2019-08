Ravimite kättesaadavus võib halveneda

Nimelt leiab konkurentsiamet, et arvestades ravimite hulgimüügi kehva konkurentsiolukorda ning haiglate potentsiaali hulgimüüjatele konkurentsi pakkuda, tuleks kaaluda haiglaapteekide sisseveoõiguse laiendamist kõigile ravimitele.

Ravimihulgimüüjate liidu juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul ei ole Eestis ravimite hulgimüügi konkurentsiolukord kehv. Ta loetles, et Eestis tegutseb kolm hulgimüüjat – Magnum, Tamro ja Oribalt ning selgitas, et üldiselt ongi Euroopa riikides vaid paar-kolm suurt hulgimüüjat, sest ravimite hulgimüük on tema sõnul võimalik tänu mastaabiefektile.