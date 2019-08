President alustab tööd Kagu-Eestis

«Mida kaugemal suurtest keskustest, seda tugevamad on meie kogukonnad. Kagu-Eesti ongi väga tugeva kogukonnatunnetusega kant, mille inimesed on enda huvide eest alati seisnud. Eks see on ka üks põhjus, miks töötan tänavu kaks nädalat just seal,» selgitas president Kaljulaid.

Riigipea sõnul on loomulik, et asukoht suurtest keskustest eemal teeb inimeste elu ja ettevõtluse logistiliselt keerulisemaks ja kulukamaks, kuid seda olulisem on kohalike keskuste ja teedevõrgu olukord.

«Kui maakonnakeskustes on inimestele üle elukaare vajalikud teenused olemas ning ka väiksemad teed on aasta ringi läbitavad, on elu keskustest kaugemal lihtsam. Sellisesse regionaalsesse tasakaalu peab ka riik panustama,» sõnas president.

Viie päeva sisse jagub kohtumisi kohalike ettevõtjate, sotsiaalvaldkonnas tegutsejate, külakogukondade ja maakonnakeskuste elujõulisena hoidjatega. Nädala esimese päeva veedab riigipea Räpinas, kus avab Räpina aianduskooli avaaktuse ning külastab sealset haiglat ja paberivabrikut.

Teisel päeval on plaanis külastada Setomaad ja pidada LEPO külapoe ees maha arutelu ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest.

Kolmapäev on peamiselt ettevõtete päralt, neljapäeval on riigipea Ahjal ja külastab ka Põlva haiglat. Pärastlõunal arutleb riigipea maakonnakeskuste juhtidega keskuste rolli üle.

Samuti toimub Kagu-Eestis mitu töökohtumist ja tseremooniat, mida tavapäraselt Tallinnas Kadriorus peetakse. Lisaks on veel mitmeid kokkusaamisi volikogudega, muuseumikülastusi ja kohaliku rahvaga ühiseid tegemisi.