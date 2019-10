Kõik lasteaiad ja koolid peaksid saama homme tööd alustada

«Eesmärk on, et kõik lapsed saaksid kindlasti homme koolidesse ja lasteaedadesse ning et lapsevanemad saaksid täna sellega arvestada,« ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. «Kohtades, kus läheme täna rikkeid likvideerima, saadame klientidele ka SMS-sõnumi. Nii saavad kliendid arvestada, et suure tõenäosusega saame seal rikke täna ka kõrvaldatud.»