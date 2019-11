Pühapäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Peipsi järvel puhub enne keskööd kagu- ja lõunatuul 5-10 m/s, pärast keskööd lõunakaare tuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Ajuti sajab vihma ja sekka lörtsi. Kohati tekib udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 2-3 kraadi.